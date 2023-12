Cresce il fatturato ma crolla la produzione 2023: bilancio fra luci e ombre per Cantina Frentana

Funestato dalle preoccupazioni per la drastica riduzione del raccolto della vendemmia 2023, con la produzione più bassa degli ultimi vent’anni anni (-70%), si chiude un anno non semplice per Cantina Frentana, ma comunque ricco di soddisfazioni e progetti.

Fra questi l’ottenimento della certificazione di sostenibilità Equalitas che investe tutti i livelli della filiera del vino dell’azienda cooperativa di Rocca San Giovanni. Inoltre Frentana si è dotata di un codice etico che impegna l’azienda a perseguire principi quali il rispetto per la persona, la trasparenza, l’identità delle produzioni, il legame con il territorio di appartenenza.

“Da 65 anni Cantina Frentana coltiva il valore della cooperazione su più larga scala e guarda alle persone e al territorio come risorsa imprescindibile – ha detto il presidente Carlo Romanelli in occasione del saluto di fine anno con la stampa nella Torre Vinaria – Anche per questo negli ultimi anni abbiamo avviato questo percorso per la certificazione di sostenibilità, che per noi è un valore che si applica ogni giorno e che nel nostro caso, di cantina cooperativa, coinvolge centinaia e centinaia di attori della filiera: dagli oltre 500 soci, al personale, dai clienti e fornitori al territorio”.

Frentana è stata in passato la prima cantina cooperativa in Abruzzo a dotarsi dei certificati verdi per l'approvvigionamento di energia pulita, tanto che gli stabilimenti produttivi di Rocca San Giovanni e Fossacesia utilizzano al 100% energia prodotta da fonti rinnovabili.

L'incontro è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio degli ultimi dodici mesi di attività dell’azienda di Rocca San Giovanni. “Il bilancio aziendale 2022/2023 della nostra grande famiglia cooperativa ha fatto registrare incrementi su tutti i fronti nonostante le preoccupazioni per la riduzione del raccolto 2023 – ha spiegato il direttore Felice Di Biase – che abbiamo cercato di fronteggiare sin da subito, per esempio, con l’ottimizzazione dei costi di trasferimento e produzione attraverso l’utilizzo, per la vendemmia da poco conclusa, di un unico stabilimento produttivo”.

Il bilancio 2022/2023 registra l’aumento di un +8% dei ricavi dell’imbottigliato cresciuto rispetto al bilancio precedente e passato da 4.033.354 euro a 4.344.995 euro con un incremento di + 803.816 euro. La liquidazione totale della vendemmia 2022 ammonta a 8.347.113 euro, la seconda cifra in assoluto più alta elargita dalla Cantina Frentana negli ultimi venti anni, con una diminuzione del 15% che passa da 43,57 a 37,16 euro a quintale. I conferimenti nel 2022 rispetto al 2021 sono pressoché stabili, con un lieve incremento del + 1% consolidandosi oltre i 224.000 quintali di uve conferite. Sempre in tema di numeri, sono stati imbottigliati circa 15.971 ettolitri di vino a marchio: pari a 1.001.973 bottiglie e 149.723 bag in box.

Con il presidente Carlo Romanelli, il direttore Felice Di Biase e il direttore tecnico Gianni Pasquale, che ha tracciato un bilancio dell’ultima vendemmia, funestata da peronospora ma soprattutto dalla siccità, hanno preso parte alla conferenza stampa anche il consulente e agronomo Maurizio Gily e Fabio Piccoli, giornalista esperto di economia e marketing del settore vitivinicolo e direttore del magazine Wine Meridian. Presentato anche il bilancio sociale e il nuovo numero del magazine “La Torre Frentana”, curato da Silvino D’Ercole e Maurizio Gily.

In chiusura si è parlato anche della querelle sulla denominazione del Montepulciano in vista del 18 dicembre quando, presso la commissione agricoltura della Camera dei deputati, i rappresentanti dei produttori di vino di Lazio, Puglia, Molise, Marche e Umbria saranno auditi per sostenere le loro ragioni, in contrasto con l'Abruzzo.