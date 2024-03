L'Abruzzo protagonista alla Borsa mediterranea del turismo, allo stand abruzzese i giocatori del Napoli Ngonge e Mazzocchi

C’è l’Abruzzo del mare e della montagna, l’Abruzzo dei prodotti enogastronomici e del turismo lento, dei Parchi nazionali e della vacanza attiva: alla Borsa mediterranea del turismo (Bmt), in programma da domani (giovedì 14 marzo), fino a sabato 16, alla fiera di Napoli, la Regione Abruzzo è presente con un proprio stand per promuovere il meglio dell’offerta turistica regionale. Arrivata alla sua ventiseiesima edizione, la Borsa mediterranea del turismo (Bmt) di Napoli rappresenta la manifestazione b2b per eccellenza in ambito turistico, cioè la manifestazione che più di tutte favorisce l’incrocio tra le diverse anime commerciali e non del turismo.

Ma per l’Abruzzo la Bmt di Napoli è anche l’occasione per rafforzare la partnership tra la Regione Abruzzo e la società sportiva Napoli calcio. Domani, nella giornata di apertura della Borsa, lo stand abruzzese accoglierà due giocatori della squadra partenopea campione d’Italia, Cyril Ngonge e Pasquale Mazzocchi, che incontreranno tifosi e simpatizzanti. Nell’area espositiva sarà possibile non solo incontrare i due giocatori ma ricevere gadget firmati e materiale illustrativo e promozionale sull’Abruzzo.

Anche quest’anno la presenza a Napoli alla Bmt è frutto dell’intesa raggiunta con le Camere di commercio regionali che sul fronte della promozione turistica da anni hanno concentrato le risorse per una migliore veicolazione del brand Abruzzo. Gli operatori abruzzesi che hanno manifestato l’interesse a partecipare all’evento – Welcome Aq, Abruzzotravelling, Freedom to live – Abruzzobike Land, Dmc Costa dei Trabocchi e Grotte di Stiffe – avranno l’opportunità di prendere parte, in base al segmento turistico che rappresentano, a uno dei workshop organizzati dall’ente fieristico: il “Workshop incoming” con 50 buyer internazionali selezionati da Enit specializzati sul prodotto Italia, e il Workshop “Terme, Benessere & Vacanza Attiva” con 20 buyer specializzati sul segmento di riferimento.