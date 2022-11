Bonus bollette 600 euro: chi può richiederlo e come ottenerlo

È stato varato dal governo Draghi e ora l’Agenzia delle entrate spiega come funziona. Parliamo del bonus bollette 600 euro, attualmente una delle misure economiche più importanti messe in campo dalla politica nazionale. Si tratta di un fringe benefit: una somma di denaro che l’azienda riconosce ai suoi dipendenti per aiutarli a sostenere i costi delle utenze di luce e gas.

Il bonus, che sarà in vigore per tutto il 2022. Poi toccherà al governo Meloni capire se mantenerlo.

Il datore di lavoro non è obbligato a concederlo ma l’impresa può dedurlo completamente dai costi aziendali.

L’Agenzia delle entrate ha specificato che il bonus bollette 600 euro è un beneficio rientrante nelle misure di welfare aziendale. Inizialmente la somma era di 258,23 euro, ora innalzata a 600.

Il bonus non incide sul reddito imponibile, purché non superi la cifra dei 600 euro. È una misura prevista per i dipendenti privati. Le amministrazioni pubbliche non potranno erogarlo.

Condizione necessaria è che il dipendente sostenga effettivamente con quei soldi le spese delle utenze di luce, gas e acqua. Rientrano anche le utenze intestate al condominio, suddivise tra i condomini.

Come richiedere il bonus bollette 600 euro

Per accedere al bonus, il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione necessaria per il pagamento, quindi fatture e bollette del dipendente. In alternativa è possibile fornire un’autocertificazione.

È possibile richiedere il bonus bollette di 600 euro entro e non oltre il 12 gennaio 2023.