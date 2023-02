Bollette gas e luce: a Chieti nel 2022 aumenti fino al 108 per cento

Le famiglie residenti in provincia di Chieti hanno speso, in media, 1.425 euro per la bolletta elettrica (+108% rispetto al 2021) e 1.338 euro per il gas (+57%). Sebbene Chieti sia la provincia che ha speso meno per il gas, allo stesso tempo risulta essere la provincia dell’Abruzzo che ha pagato il conto più salato per l’elettricità.

I dati sono forniti da un'analisi di Facile.it che si concentra sui consumi energetici del 2022.

Se a livello regionale la spesa media 2022 per l’energia elettrica è stata pari a 1.379 euro, guardando ai consumi a livello territoriale emerge che si è speso di più nelle province di Chieti (1.425 euro), Pescara (1.395 euro) e Teramo (1.391 euro); chiude la classifica L’Aquila (1.271 euro).

Per la bolletta del gas, invece, a livello regionale la spesa media è stata pari a 1.428 euro; analizzando i dati provinciali, le aree dove si è pagato di più sono state quelle di L’Aquila (1.518 euro), Teramo (1.380 euro) e Pescara (1.352 euro); ultima nella graduatoria regionale Chieti (1.338 euro)

"Con il nuovo anno abbiamo assistito a buoni segnali sia per il costo dell’energia elettrica che per il gas - spiega Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it - non bisogna, però, abbassare la guardia ed è bene continuare a monitorare i propri consumi e controllare periodicamente le offerte presenti sul mercato così da identificare eventuali possibilità di risparmio".