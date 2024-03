Bollette dell'acqua: spesa media di 444 euro in Abruzzo, record dispersione idrica a Chieti

La cifra spesa per la bolletta idrica da una famiglia abruzzese nel 2023 in media è stata di 444 euro, a fronte di una media nazionale pari a 478 euro, con un aumento del 5,9% rispetto al 2022 e del 17,8% negli ultimi 5 anni.

I dati sono stati diffusi dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva in occasione della Giornata mondiale dell’acqua ed, evidenziano aumenti in più dei due terzi dei capoluoghi di provincia italiani, rispetto all’anno precedente. Dagli stesse emerge anche che in Abruzzo il record di dispersione idrica lo detiene Chieti con il 72%.

Per quanto riguarda le spese, notevoli sono le differenze tariffarie anche fra i singoli capoluoghi di provincia della stessa regione: si va dai 536 euro dell’Aquila ai 396euro di Teramo.

In Italia l’incremento maggiore, di circa il 16%, si è registrato a Vibo Valentia, mentre ad Isernia la bolletta è praticamente raddoppiata rispetto al 2019. Frosinone resta in testa alla classifica delle province più care con una spesa media annuale di 867euro mentre Milano e Cosenza conquistano la palma di capoluoghi più economici con 184euro. La Toscana è la regione più costosa (con 732euro), con ben 8 suoi capoluoghi nella top ten delle province più care; il Molise la più economica (226€), in Trentino Alto Adige l’aumento più consistente (+9%).

I dati sulla dispersione idrica

In base agli ultimi dati Istat (anno 2020), la dispersione idrica nei capoluoghi di provincia è pari in media al 36,2% e raggiunge il 42,2% come territorio complessivo italiano. In alcune aree del Paese (soprattutto Sud e Isole) si disperde più della metà dei volumi d'acqua immessi in rete. Se si analizza ulteriormente lo spaccato di alcune realtà, in Abruzzo ad esempio, si passa da quasi il 72% di Chieti al 28% di Teramo con una media del 55% in Abruzzo. In provincia di Chieti le perdite idriche registrate sono state pari a 64,4%, poco meno della provincia aquilana con il 68,3%.

Il XIX Rapporto sul servizio idrico integrato

La fotografia emerge dal XIX Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, che è stato presentato oggi nel corso dell’evento “Cara acqua, una risorsa da risparmiare e tutelare”: il rapporto ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2023 in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone un consumo annuo di 182 metri cubi. Se ci attestassimo su un consumo di 150 mc l’anno invece di 182, risparmieremmo in media 101euro, ossia quasi il 27%; in particolare, una famiglia abruzzese potrebbe arrivare a risparmiare 77euro.