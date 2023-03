Bollette dell'acqua: a Chieti aumento del 10%, dispersione idrica sopra il 70%

Il costo delle bollette dell'acqua continua a salire: 454 euro la cifra spesa nel 2022 per la bolletta idrica da una famiglia abruzzese con un consumo di 192 mc l’anno (487euro la media nazionale), con un incremento del 7,8% rispetto al 2021. A Chieti il costo medio delle bollette idriche è stato di 418 euro nell'ultimo anno con un incremento di oltre il 10%

Ma quel che attanaglia il capoluogo resta il problema della dispersione idrica: 72% contro una media nazionale del 42%.

La fotografia emerge dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva che in occasione della giornata mondiale dell’acqua ha pubblicato i dati e preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2022 in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone un consumo annuo di 192 metri cubi. Con un uso più consapevole e razionale di acqua, che è stato quantizzato in 150 mc invece di 192 mc l’anno, una famiglia abruzzese risparmierebbe più di 100euro l’anno.

La Toscana si conferma la regione con la tariffa più elevata (770 euro, +5,5%) il Molise la più economica con una spesa media a famiglia di 181 euro.

I dati sulla dispersione idrica conferiscono a Chieti il preoccupante primato tra i capoluoghi di provincia italiani: le perdite idriche comunali sono state del 71,7% nel 2020 (in provincia il dato 'scende' a 64,4%), nella provincia dell’Aquila si disperde circa il 68% della risorsa idrica. Si disperde, dunque, più della metà dei volumi d'acqua immessi in rete.