Procedura della Saga per dare in gestione la biglietteria e i servizi accessori dell'aeroporto d'Abruzzo

La Saga, la società che si occupa della gestione dell'aeroporto d'Abruzzo, ha avviato una procedura per l'affidamento in subconcessione di un'area di circa 15 metri quadrati all'interno dello scalo per l'esercizio dell'attività di biglietteria aerea e servizi accessori.

L’affidatario della subconcessione utilizzerà l’area e le attrezzature per conto e nell’interesse di Saga Spa.

Questi gli ambiti che fanno parte della procedura: biglietteria aerea, servizio di informazioni all’utenza e servizi vari, gestione e assistenza, parcheggio auto, servizi di cassa, emissione pass provvisori per conto di Saga.

La presentazione delle offerte e la relativa documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana o corredate da traduzione asseverata. L’offerta dovrà pervenire a mezzo posta o a mezzo consegna diretta entro e non oltre le ore 16 del giorno 28 gennaio 2022. La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione.

Tutti i dettagli al seguente LINK.