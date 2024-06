Al via il bando per la sicurezza sul lavoro, 335mila euro per le aziende abruzzesi

Da oggi 3 giugno, sul sito della Regione Abruzzo, è disponibile un avviso che permette alle aziende di presentare domande per finanziare progetti di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Frutto della collaborazione tra Regione Abruzzo e Inail, l'iniziativa mira ad aumentare la consapevolezza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sia tra le aziende che tra i lavoratori.

L'iniziativa intende promuovere una formazione diretta dei lavoratori e delle lavoratrici per migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, un processo ormai imprescindibile dati i drammatici dati sulla sicurezza nel mondo del lavoro. La scelta va in due direzioni: da un lato, le aziende sono invitate a organizzare percorsi formativi specifici; dall'altro, i lavoratori e le lavoratrici sono coinvolti per aumentare la consapevolezza sulla complessità del tema sicurezza e l'importanza di adottare comportamenti corretti per prevenire i rischi sul lavoro.

L'intesa tra Regione Abruzzo e Inail, che ha portato alla pubblicazione del bando, deriva dall'accordo nazionale sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni con l'istituto che gestisce l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, in particolare alla luce dei nuovi investimenti finanziati dal Pnrr. L'avviso si rivolge principalmente alle imprese coinvolte in interventi finanziati con il Pnrr, e dispone di una dotazione finanziaria di 335 mila euro.

Le richieste di finanziamento per i progetti di formazione possono essere presentate da domani, 4 giugno, sulla piattaforma sportello telematico della Regione Abruzzo, accessibile solo con Spid. Lo sportello chiuderà il 31 ottobre 2024.