Pubblicato il bando del fondo di solidarietà: a Ortona aiuti per chi è in difficoltà

Sul sito del Comune di Ortona è online il bando che definisce i criteri e disciplina le modalità di erogazione del ''Fondo di solidarietà'' istituito per sostenere nuclei familiari, anche unipersonali, in difficoltà e contrastare il particolare momento di grave crisi economica ed occupazionale.

La domanda di contributo potrà essere inviata entro le ore 12 di mercoledì 28 febbraio.

Gli aiuti economici previsti nel regolamento sono destinati a persone e nuclei familiari residenti nel territorio comunale in cui uno o più componenti risulti almeno da sei mesi disoccupato per licenziamento o mancato rinnovo o come lavoratori autonomi abbia cessato o sospeso l’attività. Inoltre gli interventi sono previsti anche nel caso di una riduzione sostanziale del proprio reddito familiare che ha determinato una grave situazione di disagio socio-economico.

Tra i requisiti d’accesso vengono menzionati il possesso di un Isee non superiore a 12mila euro nelle situazioni legate alla perdita di lavoro e un Isee non superiore a 9.360 euro per le difficoltà legate alla riduzione del reddito familiare, non essere proprietari o comproprietari di altri beni immobili ad eccezione della casa destinata ad abitazione principale, non avere una situazione debitoria nei confronti del Comune per la quale non sia stato già concordato un piano di rientro.

I soggetti individuati beneficeranno dei contributi previsti sino al concorso delle risorse disponibili e comunque nella misura massima del 60% per ogni richiesta.

Il fondo di solidarietà è stato istituito dall’amministrazione comunale di Ortona nel 2021 e ogni anno è rifinanziato con risorse proprie del bilancio comunale.