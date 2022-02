Arta lancia il bando per sei esperti in turismo, ristorazione e nutrizione: compensi fino a 2.800 euro mensili lordi

Far decollare nella sua fase operativa il progetto multidisciplinare ‘Abruzzo Regione del Benessere’, grazie al supporto di sei esperti, rispettivamente in materia turistica e promozione territoriale, in storia e cultura locale, in nutrizione, in educazione motoria, in attività di ricezione turistico e alberghiera, e nel settore della ristorazione, con particolare riferimento a quella tradizionale regionale. Questo l'obiettivo dell'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta dall'Arta, Agenzia regionale tutela ambientale.

Sono risultati idonei 49 candidati, complessivamente per le sei distinte graduatorie. Nelle prossime settimane un’apposita commissione valuterà gli idonei e stilerà una graduatoria dalla quale si attingerà per la scelta dei sei esperti.

La durata del contratto è fissata in 12 mesi, eventualmente prorogabile. Per gli esperti in materia turistica e promozione territoriale, in storia e cultura locale, esperto nutrizionista e per esperto in educazione motoria, tra i requisiti specifici un titolo di laurea, ed una esperienza lavorativa pregressa, nell'ambito di competenza della figura professionale richiesta. Il compenso è fissato in 2.800,00 euro mensili lordi, per dodici mensilità.

Per l'esperto in attività di ricezione turistico e alberghiera e l'esperto nel settore della ristorazione, come requisito specifico è stato richiesto un diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza lavorativa pregressa rispettivamente in materia turistica e nel settore della ristorazione. Il valore del compenso è fissato in 2.600,00 euro mensili lordi, per 12 mensilità.

"Il progetto multidisciplinare sta entrando nella fase operativa - spiega il direttore generale dell’Arta, l’avvocato Maurizio Dionisio -. I sei professionisti esperti nei vari settori strategici ci aiuteranno a trasferire nel sostrato sociale e produttivo i principi del ‘vivere sano’ alla base della importante iniziativa che, come fase ultima, prevede la assegnazione di una certificazione specifica agli operatori abruzzesi, dal turismo all’enogastronomia, dalla promozione territoriale alla nutrizione e all’ambiente, passando per la storia e la cultura locale. Tutto ciò per promuovere un passo determinante nella qualità della vita nella nostra regione”.