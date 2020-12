Bacini sciistici: riattivate le procedure, finanziamento di circa 100 mila euro

Centomila euro per riattivare le procedure per la predisposizione del piano regionale dei bacini sciistici in Abruzzo, fermi da oltre 12 anni. È quanto ha deliberato la giunta regionale nell'ultima seduta: attraverso un finanziamento di circa 100 mila euro, per l’annualità 2020, saranno riattivate le procedure per la redazione del piano regionale.

Il piano è suddiviso in 5 ambiti:

• Gran Sasso Monti della Laga e Monti Gemelli

• Altopiano delle Rocche

• Monti Sibillini

• Parco Nazionale d’Abruzzo e Altopiano delle 5

• Parco Nazionale della Majella e Rozzano.

“Si tratta di uno strumento indispensabile - commenta il sottosegretario alla presidenza, Umberto D’Annuntiis - al fine di programmare in sicurezza la realizzazione di nuovi impianti a fune e delle relative infrastrutture a servizio, di essenziale importanza per il nostro comparto turistico”.