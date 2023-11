Fra le aziende abruzzesi con il fatturato più alto ci sono anche diverse realtà economiche del Chietino

Ci sono anche diverse realtà della provincia di Chieti fra le aziende con il fatturato più alto secondo il rapporto Mediobanca sulle principali società di rilevanza sul territorio abruzzese.

Come ricostruisce l'agenzia di stampa Ansa, il rapporto pone la Fater, di recente spostata da Pescara a Spoltore, sul gradino più alto per fatturato: 914 milioni di euro nel 2022.

Seguono la De Cecco di Fara San Martino (620 milioni), la Pilkington di San Salvo (529), la LFoundry di Avezzano (288), Walter Tosto di Chieti (284), la Denso di San Salvo (241), la Pelliconi di Atessa (150), la Metallurgica Abruzzese di Mosciano Sant'Angelo (100) e Aran (89).

Per quanto riguarda le banche, solo le Bcc rientrano in questo schema per totale attivo tangibile. In particolare, nel rapporto Mediobanca figurano quella di Pratola Peligna (827), Cappelle (615), Abruzzi e Molise con sede ad Atessa (469), Adriatico Teramano (82) e Basciano (206).

Lo studio di Mediobanca, pubblicato dal 1966, ha lo scopo di mettere a disposizione del pubblico alcuni dati di bilancio degli ultimi due esercizi, sia per la sezione economica che per quella patrimoniale.