Dodici aziende d'Abruzzo al salone di "Olio capitale" a Trieste

Inaugurato il salone di Olio capitale a Trieste: dodici le aziende che rappresentano l’Abruzzo alla più importante rassegna dedicata all’eccellenza olivicola italiana che torna in presenza dopo due anni, da oggi 13 maggio fino a domenica 15.

Davanti a buyer da tutta Europa e dal Giappone le eccellenze abruzzesi potranno presentarsi in maniera coesa e unitaria. La partecipazione abruzzese è frutto del protocollo d’intesa tra camera di commercio Chieti Pescara, camera di commercio del Gran Sasso di Italia e Regione Abruzzo che ha l’obiettivo di rafforzare l’identità del territorio.

“Questa sinergia è senza dubbio vincente - commenta il presidente Gennaro Strever - a partire da Dubai, stiamo conseguendo risultati importanti per la regione partecipando in modo congiunto a tutte le fiere agroalimentari più importanti, come il Cibus di Parma ed Olio Capitale. Abbiamo prodotti di una qualità indiscutibile ma, per competere nei mercati esteri, è importante unirsi sotto un unico brand e fare squadra”.

La manifestazione è organizzata da Camera di commercio Venezia Giulia attraverso Aries, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’olio (Anco) e gode del sostegno dell’Unioncamere, della Regione Friuli Venezia Giulia, la partecipazione del Network Mirabilia e la coorganizzazione del Comune di Trieste.

Questo l’elenco delle aziende partecipanti: Az. Agr. Delia Orsini, Az. Agr. Tiziano Donatina, Frantoio Montecchia snc, Frantoio Rapino di Rapino Antonella, Iacovella Davide Az. Agr., L’olivicola Casolana Soc. Coop. Agricola, Olearius Tenaglia di Tenaglia Filomena, Oleificio Andreassi srl, Oleificio Berardo Sas di Di Silvio Angela & C, Soc. Agr. Colle Stelle SS, Soc. Agr. Giardini Di Giulio di C. DE Amicis & C. ss, Factory Cap.