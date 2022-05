Il Comune di Chieti cerca il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: l'avviso pubblico

Il Comune di Chieti cerca il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, figura istituita dal consiglio comunale lo scorso 24 maggio 2021, su richiesta della consigliera Barbara Di Roberto. Requisiti, ruoli e funzioni dell'incarico sono definiti dal relativo regolamento.

Il garante resta in carica per tutto il mandato amministrativo del sindaco e opera in regime di prorogatio secondo quando dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta. La candidatura e il curriculum, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritti dal candidato e pervenire a mezzo pec entro le ore 24 del 5 giugno 2022, indicando nell'oggetto la dicitura "Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Chieti" all'indirizzo Pec protocollo@pec.comune.chieti.it.

“Da oggi sarà possibile candidarsi a tale ruolo, che ha una speciale valenza per la nostra amministrazione, da subito attiva sul fronte dei diritti e da subito vicina alla popolazione più vulnerabile e importante, come lo sono i bambini – dicono il sindaco Diego Ferrara e gli assessori all’Infanzia e alle Politiche Sociali, Teresa Giammarino e Mara Maretti - Il Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza, dovrà essere scelto fra persone di indiscusso prestigio e che vantino un’esperienza consolidata e di qualità sul fronte delle materie giuridiche, ma anche psicologiche, sul sociale, in ambito pedagogico e didattico, doti educative importanti per un ruolo che ha una valenza delicatissima. Non sono eleggibili i membri di cariche pubbliche elettive (nazionali, regionali e comunali); né i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali e di categoria. Si tratta di un incarico incompatibile anche con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o sociosanitaria. Una figura di garanzia e super partes, insomma, perché tali devono essere le tutele per i bambini ai quali è rivolta la nostra azione amministrativa più sensibile. Sin dal primo momento abbiamo operato affinché Chieti possa diventare anche una città a misura di bambino, lo faremo vegliando sui diritti, ma anche ragionando sugli spazi, sul potenziamento dei servizi ai bambini e alle famiglie, disegnando una città che tenga conto anche deglio adulti di domani”.

Il garante deve avere laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche; competenza giuridico - amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia; comprovata esperienza nel campo dell'assistenza all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.

Le funzioni

Vigila a livello cittadino sull'applicazione della normativa in materia di tutela dell' infanzia e dell'adolescenza, in particolare della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n.176 del 27 maggio 1991; contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato Onu: non discriminazione (art.2), migliore interesse del minore (art.3), diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art.6), partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art.12); promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Chieti; promuove la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente; ascolta i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento; Accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti, e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti; segnala all'autorità giudiziaria le situazioni di preslmta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al tribunale per i minorenni o non costituiscono reato con conseguente obbligo di denuncia all'autorità penale; segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti; verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitaria, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto; può esprimere pareri non vincolanti sul Piano di Zona dei servizi sociali e su altri atti a carattere generale che il Comune di Chieti emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione ed in ogni altro atto a carattere generale che preveda azioni e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva; può esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto i) riguardanti i minorenni; segnala ai competenti organismi dell'amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piana promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; coordina la propria attività con il Garante Nazionale e in particolare con il Garante della Regione Abruzzo; promuove con le amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue :fi..mzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse; promuove nel Comune di Chieti iniziative di celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell 'adolescenza (20 novembre).