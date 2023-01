Avviso della Saga per l'affidamento del servizio di comunicazione sociale e graphic design per l'aeroporto d'Abruzzo

Un’indagine di mercato allo scopo di individuare le ditte da invitare alla procedura di gara relativamente all’affidamento del servizio di comunicazione e graphic design nell’aeroporto d’Abruzzo.

È quella avviata dalla Saga, la società di gestione dello scalo aeroportuale.

Così spiegano da Saga i servizi da effettuare: il servizio di comunicazione e graphic design consiste in diverse attività finalizzate alla promozione e divulgazione delle attività di Saga per Abruzzo Airport.

«In tale servizio il fornitore dovrà indicare un proprio referente tecnico che fungerà da responsabile della comunicazione del progetto e che parteciperà ai momenti in presenza o da remoto di coordinamento», si legge. Queste le attività richieste: gestione profili social (attualmente attivi: Facebook, Instagram e Twitter); redazione calendario editoriale; pianificazione campagne digitali; shooting fotografici, produzione e post-produzione audio e video; graphic design; copywriting; riunioni di coordinamento almeno 2 al mese in presenza nella sede della Saga.

Queste invece le caratteristiche tecniche del servizio di cui la società aggiudicataria dovrà occuparsi: gestione contenuti sociale con accesso dedicato nei profili attivi e consulenza strategica su pubblicazione contenuti; redazione del calendario editoriale mensile da condividere e approvare con il committente; pianificazione campagne digitali sviluppo piano editoriale per la definizione della social media policy e ottimizzazione degli strumenti social gestiti da Saga; monitoraggio e report periodici per ottimizzazione della strategia social con aggiornamento del piano digitale compresa la definizione delle modalità e della frequenza di pubblicazione di post e contenuti. Shooting fotografici, produzione e post-produzione audio e video; realizzazione materiale fotografico e post-produzione di materiale fotografico, produzione e montaggio spot audio e video, montaggio materiale video con sonorizzazione e utilizzo brani musicali royalty free. graphic design Ideazione grafica e realizzazione di vari materiali comunicativi sotto forma di locandine, manifesti promozionale, brochure da stampare a diffondere in forma digitale, messaggi e grafiche da utilizzare nelle sedi Saga., banner web con dimensioni adattabili a seconda degli spazi pubblicitari pianificati; copywriting Ideazione headline e bodycopy; scrittura e/o revisione di testi da destinare a materiali e attività di comunicazione; supporto organizzazione eventi (iniziative pubbliche, incontri pubblici, fiere, ecc); elaborazione di strumenti utili a diffondere messaggi comunicativi in linea con la mission aziendale e relativi a servizi erogati da Saga durante iniziative di rilevanza sociale.

Inoltre, il soggetto aggiudicatario, alla data della stipula del contratto, dovrà disporre di un gruppo di lavoro, composto da almeno le seguenti figure professionali: un esperto di copywriting/editing testi, con esperienza lavorativa; un esperto di grafica nel settore editoriale, con esperienza lavorativa; un esperto di web marketing e social media, con esperienza lavorativa.

Tutti i dettagli al seguente link: https://abruzzoairport.traspare.com/news/4