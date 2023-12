In Abruzzo il mini tour informativo sulle agevolazioni per le assunzioni

Parte dall’Aquila e si conclude a Lanciano il workshop organizzato dal Dipartimento lavoro sociale della Regione Abruzzo per illustrare l’avviso pubblico che eroga contributi ad aziende e partite Iva che intendono assumere disoccupati o stabilizzare il personale a tempo determinato. Si tratta, nello specifico, di due avvisi, entrambi finanziati dal nuovo programma dell’Fse Plus 2021-2027, che si rivolgono ai disoccupati 18-35 e ai disoccupati over 36.

Il breve tour organizzato dalla Regione vedrà personale dell’ente illustrare ad aziende e consulenti del lavoro tutti i dettagli dei due avvisi per poter accedere al contributo specifico per ogni assunzione o stabilizzazione. "Nel 2024 - spiega l'ente in una nota - l’avviso prevede due finestre temporali all’interno delle quali le aziende e le partite Iva che intendono assumere o stabilizzare devono presentare istanza per ottenere il beneficio economico sempre tenendo a mente quanto riportato nei due avvisi pubblici. Le due finestre sono dal 15 gennaio al 28 febbraio 2024 e dal 15 aprile al 31 maggio. È il caso di sottolineare che l’avviso è stato pubblicato nel luglio del 2023 con una prima finestra di adesione che si è chiusa alla fine di settembre. In quell’occasione sono state presentate migliaia di istanze e oltre 1000 sono state accolte e finanziate. Da qui la necessità di incrementare la comunicazione diretta con l’organizzazione di workshop mirati che hanno l’obiettivo di facilitare l’accesso all’avviso mettendo a disposizione strumenti per meglio interpretare i contenuti tecnici degli avvisi".

Il calendario predisposto dagli uffici regionale prevede: domani, giovedì 14 dicembre, il primo incontro presso la sede del Centro per l’impiego dell’Aquila in via Rocco Carabba, 4 dalle ore 11 alle ore 13; il secondo incontro è stato fissato per venerdì 15 dicembre presso la sede del Centro per l’impiego di Pescara in via Passolanciano 75, sempre dalle ore 11 alle ore 13. Chiusura del mini tour informativo fissata a Lanciano che martedì 19 dicembre ospita l’ultimo appuntamento presso la sede del Centro per l’impiego in via Ovidio, 58 con orario dalle ore 11 alle 13.