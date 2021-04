Ascom Ortona, rinnovato il consiglio direttivo: il presidente è Matteo D'Intino

Rinnovato il consiglio direttivo dell'Ascom Ortona. La riunione di sabato 24 aprile ha visto la presenza del presidente regionale Angelo Allegrino.

È stato eletto presidente Matteo D'Intino, giovane imprenditore ortonese, la vice presidente, invece, è Simona Di Castelnuovo.

Infine eletti i consiglieri Paola Cardone, Vanni Di Salvatore, Ruggero Verì, Giuliana Gammaraccio, Orazio Serra.

L'incontro si è tenuto online. Al centro dell'attenzione l'attuale situazione ortonese, con particolare riguardo al turismo in vista della stagione estiva.

"Ha destato molti sospetti - si legge nella nota di Ascom - la scarsa illuminazione nella zona del Lido Riccio e Postilli-Riccio nella quale si concentra una considerevole mole del flusso turistico stagionale locale. Il confronto sulle problematiche e le proposte risolutive si è fatto sempre più intenso, andando dalla raccolta dello spiaggiato alla problematica delle strade laddove sono dissestate, con guard-rail divelti o del tutto mancanti, della segnaletica ritenuta insufficiente per un orientamento adeguato dei turisti e di un posto riservato al parcheggio delle ambulanze con apposita segnaletica. Tra le proposte l'ipotesi di un senso unico a orario, dalle 9 alle 19, per dare la possibilità a fornitori e camper di accedere alle strutture ricettive riducendo il rischio di incorrere nelle violazioni al Codice della Strada. L'ordine del giorno delle prossime riunioni terrà ovviamente conto di tutte le altre zone di Ortona, delle relative questioni critiche di volta in volta rilevate e delle proposte per risolverle".