Approvato in commissione il Piano sociale regionale 2022-2024

Approvato il “Piano sociale regionale 2022-24” dopo un intenso processo di confronto e audizioni che ha coinvotlo associazioni e istituzioni.

“L’Abruzzo si dota di uno strumento innovativo e ingenti risorse” commenta il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e componente della Commissione “Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, Mauro Febbo.

“Si tratta – spiega – della conclusione di un lungo percorso iniziato con il lavoro proficuo dell’Assessorato e del Dipartimento competenti e poi continuato in commissione. Il Piano sociale è certamente un provvedimento strategico molto atteso in un momento storico particolarmente difficile causato dalla pandemia che ha causato, e acuito, le numerose problematiche dal punto di vista sociale ed economico a danno dei singoli, delle famiglie e soprattutto dei giovani”.

Il nuovo Piano sociale regionale impegnerà risorse per oltre 650 milioni di euro. “Un importo di circa tre volte superiore a quello stabilito dal precedente Governo regionale – precisa Febbo - . Dopo la definitiva approvazione in Consiglio regionale e l’entrata i vigore, il nuovo strumento sarà operativo e a disposizione dei territori per dare quelle risposte che attendevano da tempo e che permetterà alla nostra regione di fare un notevole passo in avanti”.