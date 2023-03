Appello dei sindaci al ministro Urso: "Il governo non resti indifferente alle minacce sul futuro della Val di Sangro"

“Il governo nazionale non può restare indifferente di fronte alla minaccia di dissoluzione di un settore e del distretto industriale della Val di Sangro”. Il sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, in rappresentanza di un comitato di 64 sindaci del territorio, ha scritto al ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, all'assessore regionale alle attività produttive, Daniele D'Amario, e al direttore dello stabilimento Fca Italy (ex Sevel) di Atessa, Paolo Accastello, per invitarli a partecipare a un incontro pubblico che abbia lo scopo di “difendere e incrementare l'apparato industriale della Val di Sangro”.

Il “cuore economico più importante dell’Abruzzo e del Centro-Sud” è oggi minacciato dalla crisi dei componenti, che arrivano a singhiozzo dai paesi asiatici, e dalle scelte del gruppo Stellantis, che “ha realizzato una industria gemella della Sevel in Polonia per produrre gli stessi veicoli realizzati in Val di Sangro – scrive nella missiva il sindaco Graziani - con impianti modernissimi mentre non interviene per la sostituzione di impianti ormai obsoleti nella ex Sevel”.

“Inoltre non ha rinnovato i contratti di operai assunti a tempo determinato e induce altri ad andare in pensione prima del tempo – annota il primo cittadino - Il numero dei dipendenti di quella che era la Sevel si è ridotto a 5.000 e un ulteriore ridimensionamento, potrebbe spazzare via anche l’indotto e migliaia di posti di lavoro. Non sappiamo quale sia l’effettivo piano industriale che Stellantis ha intenzione di realizzare e quale sia, in definitiva, il destino industriale della Val di Sangro. Tuttavia riteniamo che il nostro governo non possa restare indifferente di fronte alla minaccia di dissoluzione di un settore e del suo apparato industriale di assoluta importanza”.