Angelucci Trasporti di Casoli riceve il premio Industria Felix

Angelucci Trasporti di Casoli è stata premiata ieri all’Università Luiss di Roma con l’alta onorificenza di bilancio nell’ambito del premio Industria Felix – il Centro Italia che compete.

L'azienda, leader nel settore del trasporto e della logistica, è fra le 9 nel Chietino (15 in Abruzzo) premiate su 100 imprese del Centro Italia.

“La nostra azienda sta vivendo un momento di forte crescita con dei risultati davvero brillanti – commenta Valerio Angelucci, presidente del gruppo Angelucci Spa - Pur consapevoli di questo, il conferimento dell’onorificenza da Industria Felix è stato del tutto inaspettato ma ci ha reso ancor più orgogliosi e soddisfatti del lavoro che svolgiamo ogni giorno”.

Il premio è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved e Università Luiss di Roma. Durante l’evento di ieri - il 56° di Industria Felix - che è stato presentato dal giornalista e direttore del Day Time Rai Angelo Mellone, sono state premiate le 100 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili, con sede legale nelle regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo e Sardegna.

Le Alte onorificenze di bilancio sono state assegnate alle aziende da un comitato scientifico composto dai delegati degli enti che patrocinano Industria Felix (Luiss, Confindustria, docenti universitari e commercialisti, enti pubblici, partner, ecc) sulla base di alcuni bilanci sintetici estrapolati da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved, rispetto ad algoritmi suddivisi per provincia, regione, settori e dimensione d’impresa.

Angelucci Trasporti, nata grazie alla visione imprenditoriale del presidente del gruppo, Valerio Angelucci, è specializzata nell’attività di trasporto su tutto il tutto il territorio nazionale, in Europa e nel Nord Africa, in particolare da e per la Tunisia. Nel 2023 ha intrapreso un percorso di investimenti atti a ingrandire la sua sede e a dar vita ad un vero e proprio Polo logistico.