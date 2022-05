Agrifood sostenibile: 29 buyers dall’Arabia Saudita all’Abruzzo alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche

Ventinove buyers dall?Arabia Saudita all?Abruzzo alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, ospiti, fino a martedì 10 maggio, nell'ambito dell?iniziativa di internazionalizzazione dell'agrifood sostenibile e d?eccellenza, portata avanti dalla Regione Abruzzo, per mano dell?Agenzia regionale per le attività produttive (Arap).

Una tre giorni di visite nelle quattro province, con degustazioni, lezioni tenute da esperti e operatori del settore, eventi specifici e diffusi.

?L?Abruzzo vi accoglie a braccia aperte, nella convinzione che questi intensi tre giorni alla scoperta del nostro territorio e delle nostre eccellenze dell'agrifood, tra cui tartufo, zafferano e olio, vi faranno innamorare dell?Abruzzo e che questa sarà la premessa per attivare feconde collaborazioni, durature relazioni commerciali ed economiche, con reciproco e grande vantaggio? le parole di benvenuto del vice presidente della giunta regionale con delega all?Agricoltura, Emanuele Imprudente.

La delegazione araba è composta dai partecipanti alla manifestazione internazionale Cibus di Parma, conclusa ieri: si tratta di importanti manager di grande distribuzione nel mercato arabo operanti nel settore degli iper-market, dei grandi alberghi, degli autogrill, delle catene di ristoranti e dell'intrattenimento.



La missione fa parte di un più ampio piano di internazionalizzazione per le imprese, partito nei mesi scorsi ed entrato nel vivo nelle spedizioni all?Expo di Dubai e a Bruxelles.Ha detto a nome degli imprenditori ospiti Tamer Gialal Osman: ?Siamo davvero onorati di questa grande ospitalità e lieti di avere l?opportunità di scoprire la vostra regione, conoscere a fondo i vostri prodotti di eccellenza e il territorio da dove nascono. La nostra delegazione è composta da professionisti che importano prodotti da tutto il mondo. Il made in Italy, e l?agrifood italiano sono molto apprezzati nel nostro Paese, perchè sono molto creativi ed esprimono una qualità elevatissima. Siamo convinti che da questa esperienza potranno nascere importanti e feconde relazioni?.



La tappa nel Chietino sarà l?ultima, martedì 10, con una visita alla costa dei trabocchi.

?Altre regioni del Nord Italia - ha detto il presidente Arap Savini - sono partite con l'internazionalizzazione molto prima di noi. Ora anche l?Abruzzo, grazie all?intraprendenza della Regione, recita un ruolo finalmente da protagonista. Siamo consapevoli che il mercato saudita è emergente nel settore del turismo, e nei prossimi anni metterà in campo enormi investimenti. In questo scenario possono recitare un ruolo importante anche nostri eccezionali prodotti come lo zafferano e tartufo, o l?olio extravergine di oliva. La mia convinzione è che tornerete in Arabia Saudita con questi prodotti, lasciando in Abruzzo un po' del vostro cuore?.