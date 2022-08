Numeri da record per l'aeroporto d'Abruzzo: da aprile a luglio 308 mila passeggeri

Continua la stagione d'oro per l'aeroporto d'Abruzzo che da aprile a luglio ha visto transitare 308 mila passeggeri.

Nel dettaglio la stagione estiva dello scalo gestito dalla Saga, iniziata a fine marzo scorso, nei suoi primi tre mesi ha registrato 307.959: Nel mese di aprile sono stati 66.823 i passeggeri che hanno volato da e per Abruzzo Airport; 73.204 a maggio; 80.800 a giugno e 87.132 a luglio.

"Senza prendere in considerazione il 2020, anno nero per via della pandemia con il traffico passeggeri praticamente azzerato, e con le dovute considerazioni da fare relativamente al 2021 che ha visto i mesi primaverili zoppicare per via delle restrizioni (aprile 5.801; maggio 9.368; e giugno 32.778), con una ripresa in quelli estivi (giugno 32.778 e luglio 62.900), il dato diventa ancora più significativo se raffrontato con il 2019. L’anno pre pandemia è stato anche quello della maggiore espansione in termini di flussi di passeggeri per Abruzzo Airport, con un dato complessivo di 703.378 in tutto l’anno" evidenzia la Saga.

Questo il confronto rispetto al 2019: ad aprile 2022 c’è stato un incremento dello 0,7 per cento; a maggio l’aumento dei passeggeri è stato del 7,8 per cento, cifra che a giugno è quasi raddoppiata con il 14,8 per cento; infine a luglio del 13,7 per cento. In totale la percentuale in salita è stata del 9,4 per cento.

“Leggere questi numeri e vedere quotidianamente Abruzzo airport vivo è davvero un bel risultato - commenta il presidente della Saga, Vittorio Catone -. Le 19 destinazioni che connettono l’Abruzzo in Italia e in Europa piacciono e funzionano. Nonostante il periodo difficile per il comparto aereo per via degli scioperi in tutta Europa, lo scalo abruzzese sta tenendo bene, al netto di qualche inevitabile disagio. Da gennaio ad oggi, con 392.752 passeggeri abbiamo già superato il dato complessivo dei passeggeri (381.232) totali dell'anno 2021, a dimostrazione che ci stiamo davvero lasciando alle spalle la pandemia e che quest'anno potremmo ottenere davvero numeri significativi per Abruzzo airport”.