La Saga sorride: "Aeroporto d’Abruzzo in crescita nonostante i tagli per Linate e Torino"

Passeggeri in aumento all'aeroporto d'Abruzzo al netto dei tagli dei collegamenti per Milano Linate e Torino. Lo evidenzia il direttore generale Saga Luca Bruni, ottimista per la stagone estiva ormai partita.

“Il taglio dei due collegamenti per Linate e Torino, ricordiamo legato esclusivamente a motivazioni commerciali delle compagnie, è ormai un fatto noto. È evidente che con due collegamenti in meno, il numero dei passeggeri si riduca - fa presente Bruni - ma al netto della cancellazione di quelle due rotte particolarmente utilizzate nel periodo invernale da tutta quella utenza che si muove per ragioni di lavoro, l’aeroporto d’Abruzzo sarebbe ancora una volta in crescita”.

Poi Bruni passai ai numeri. "Andando a sommare i passeggeri che sono stati registrati dai due voli, nel periodo gennaio-aprile 2023 quando cioè erano ancora operativi, vediamo che il risultato è di 32.856, con Linate che nei 4 mesi aveva totalizzato 19.560 viaggiatori e Torino 13.296. Senza questi due voli - prosegue il dg della Saga - nei primi 4 mesi del 2024 Abruzzo Airport ha raggiunto 206.359 passeggeri. L’anno prima i passeggeri erano stati 220.416, ossia 14.057 in più. Tolti i 32.856 passeggeri di Milano Linate, che in autunno andremo a recuperare con la continuità territoriale e Torino che proprio in questi giorni rientra in operatività nell’ambito della summer, l’aeroporto sarebbe addirittura in crescita di oltre 18.799 mila unità”.

Ricevi le notizie di ChietiToday su Whatsapp