"Ci avete insegnato che il nostro negozio era più di un lavoro": l'addio ai clienti del supermercato Tigre di Francavilla al Mare

Alla fine il giorno dell'addio è arrivato per gestori e dipendenti del supermercato Tigre di via Maiella a Francavilla al Mare che, dopo anni, ha deciso di chiudere i battenti.

Sabato 16 settembre, come annunciato sui social in un messaggio che aveva colpito per il calore e l'attaccamento alla clientela, i lavoratori del punto vendita hanno salutato per l'ultima volta i loro clienti.

E ancora una volta affidano al web le emozioni di quest'ultimo incontro. “Quando tanti anni fa ci è stata data l'opportunità di gestire questo punto vendita pensavamo che sarebbe stato come altre volte in precedenza - scrivono Anna e Luciano, gestori del supermercato - Lo abbiamo fatto con entusiasmo, facendo tanti sacrifici, con impegno. Abbiamo sacrificato del tempo alle nostre famiglie, abbiamo faticato e fatto del nostro meglio per essere un punto di riferimento di questa cittadina e per essere d'esempio a tutti i collaboratori e dipendenti che ci hanno aiutato e supportati sempre e che sono stati i veri artefici di questo successo”.

“Noi abbiamo solo cercato di far sì che le cose funzionassero al meglio organizzando il lavoro e prendendoci le nostre responsabilità. Voi clienti – continuano - ci avete dimostrato fedeltà, ci avete sorriso, ci avete sgridato ci avete dato consigli. Ma soprattutto ci avete mostrato in questa settimana un affetto, una vicinanza e un'amicizia che non ci aspettavamo. Molti di voi ci hanno portato i fiori piangendo, altri ci hanno ringraziato altri ancora ci hanno dimostrato un affetto e un sostegno davvero sorprendenti. Improvvisamente ci siamo svegliati e abbiamo capito che per molti di voi il nostro negozio, i nostri dipendenti, i nostri sacrifici erano qualcosa di più di un semplice lavoro”.

“Abbiamo costruito tutti insieme una storia che sarà dentro il cuore di tutti noi per sempre. Il Gruppo Gabrielli ci ha dato l'opportunità di capire che spesso il lavoro, se fatto con passione e con impegno, non è solo un modo per guadagnare dei soldi ma anche l'affetto, l'amicizia, la stima e il rispetto degli altri. Oggi chiudiamo il negozio – concludono Anna e Luciano - ma partiamo con il cuore aperto come non mai pieno dei vostri meravigliosi abbracci. Grazie di cuore Francavilla!”.