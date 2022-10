L'agricoltura abruzzese per la prima volta al “Merano Wine Festival”

Per la prima volta l'Abruzzo sarà protagonista al “Merano Wine Festival”, una delle più importanti rassegne enogastronomiche internazionali, in programma dal 4 all’8 novembre.

Questa mattina, a Merano, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione dell’evento, alla quale ha partecipato anche il vice presidente della giunta regionale ed assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, collegato in video-conferenza, che commenta: “Riteniamo che Merano rappresenti un’occasione unica per far conoscere il nostro modello che è un valore incentrato sulla sostenibilità ambientale ma anche su quella sociale, lavorativa ed economica. L’Abruzzo è una regione green poiché può vantare tre parchi nazionali, un parco regionale e ben 26 riserve regionali. In sostanza, si tratta di un sistema unico che unisce mare e montagna in meno di un’ora e che abbiamo il piacere di raccontare e far conoscere. Non è un caso – aggiunge – che, come Abruzzo, ci presentiamo insieme alle due camere di commercio regionali, ai gruppi di azione locale (Gal) e ai nostri istituti alberghieri facendo, forse per la prima volta, un vero e proprio gioco di squadra".

Alla manifestazione di Merano saranno dunque presenti diverse aziende abruzzesi di qualità per far emergere le eccellenze regionali nel settore enogastronomico. Il 4 e 5 novembre sono previsti alcuni dibattiti sulla sostenibilità delle produzioni agroalimentari d’Abruzzo con uno sguardo rivolto al tema dell’innovazione, sulla sicurezza alimentare e sulla sostenibilità delle filiere enologiche oltre che sulle certificazioni in viticoltura. Inoltre, verranno presentati alcuni “case-history” come il modello “Abruzzo sostenibile”.

Oltre al vino, come di consueto, anche la parte legata al mondo del food avrà il suo spazio con show cooking con chef stellati che durante tutto il festival animeranno la presentazione e la degustazione dei prodotti provenienti dalle diverse aree dell’Abruzzo.