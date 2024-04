"L'Abruzzo sulla buona strada in tema di occupazione al lavoro": il commento del presidente Marsilio

"L'Abruzzo, come certificano i dati ufficiali, è sulla buona strada per la crescita dell'occupazione". Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio commenta i dati diffusi da Istat e Anpal.

“Siamo sulla buona strada, i dati certificati dimostrano che l’Abruzzo ha fatto molto in questi anni per favorire la crescita dell’occupazione e per migliorare la situazione soprattutto riguardo alle categorie più deboli, come donne e giovani”. Marsilio ha commentato i dati assieme all’assessore Tiziana Magnacca relativi al 2023 e illustrato le iniziative in materia di sicurezza del lavoro e di politiche attive che sono in cantiere.

“Appena due anni fa in Abruzzo il divario tra uomini e donne, in termini di percentuale di occupazione, era di oltre il 22% a favore degli uomini. Oggi, invece, la differenza si attesta al 18%, con un recupero di ben 4 punti percentuali rispetto al divario di genere. Inoltre, – ha aggiunto – si registra quasi il 5,3% di donne occupate in più rispetto al 2021 ed un tasso di occupazione complessivo in crescita, pari al 61,3%, che avvicina molto la media abruzzese a quella nazionale. Questo significa agganciare un treno che va veloce grazie anche alle politiche che il governo Meloni sta portando avanti e che, proprio oggi, verrà rafforzato con un decreto che tutti attendiamo e che siamo pronti a mettere in pratica nella nostra regione”.

Marsilio poi ha focalizzato i punti su cui intervenire in modo deciso. "C’è ancora molto da fare soprattutto in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e sono pronto ad uno sforzo ulteriore perché i dati sono piuttosto negativi. L’ultimo anno è stato davvero molto brutto da questo punto di vista ed è nostro compito capire se si tratta di episodi sfortunati o se c’è un problema strutturale nelle modalità in cui vengono esercitati i controlli. Purtroppo come Regione non abbiamo strumenti diretti per intervenire perché gli ispettorati del lavoro non dipendono da noi. Però, siamo parte attiva di un processo volto a migliorare le condizioni di lavoro e, – ha concluso – come è avvenuto con il protocollo d’intesa siglato con l’Inail e con tutte le associazioni di categoria, continueremo ad operare in questa direzione con ancora maggiore attenzione e determinazione".