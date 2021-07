L'Abruzzo fra le cinque regioni più apprezzate dai turisti esteri nel 2021

Le ricerche fatte all'estero sui principali motori di ricerca per viaggi in Italia al 21 luglio superano dell'80% quelle del 2020.

L'Abruzzo è fra le prime cinque regioni d'Italia scelte come mete turistiche. Come riporta l'agenzia Adnkronos, lo ha svelato il presidente di Enit, Giorgio Palmucci, in diretta streaming a 'Dialoghi sul Turismo', l'evento organizzato da Isnart.

"Questo - ha spigato Palmucci - vuol dire che c'è una maggiore fiducia e un maggior desiderio di Italia e quindi anche se sappiamo che per questa estate avremo un turismo domestico e di prossimità è estremamente importante vedere come da Germania, Usa, Francia, Austria, Svizzera, Paesi Bassi ci sia una crescita esponenziale nella ricerca di Italia come destinazione vacanze".

Fra le regioni più apprezzate ci sono Campania, Umbria, Sicilia, Lazio e, appunto, l'Abruzzo, a cui seguono Lombardia, Piemonte, Puglia.

"Questo ci fa ben sperare in un autunno di ripresa anche dalle rotte internazionali quando la campagna vaccinale siamo certi lo permetterà, ma al momento la domanda è ancora molto bassa, coerente con quella di altri paesi europei. A luglio e agosto, in base alle prenotazioni aeroportuali verso l'Italia - ha concluso il presidente di Enit - al di là della Gran Bretagna, le prenotazioni dai principali paesi europei sono più positive anche se siamo a -80% e -90% la provenienza da Cina e Stati Uniti".