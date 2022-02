L'Abruzzo ancora protagonista a Dubai: 22 imprese e 100 prodotti ad Agrifood

L'Abruzzo ancora presente all'expo: 22 imprese e 100 prodotti a rappresentare il mondo produttivo regionale ad Agrifood Dubai 2020.

"L’ambizione è di raccontare l’Abruzzo e le sue eccellenze” dice il vicepresidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente che ha presentato oggi l'evento che si terrà nella settimana dal 7 all’11 febbraio all’Expo di Dubai 2020. Una serie di appuntamenti per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese e favorire l’apertura su nuovi mercati del made in Abruzzo e del suo sistema sostenibile.

I dettagli e gli appuntamenti sono stati presentati dal presidente Arap Giuseppe Savini e dal direttore generale Arap Antonio Morgante. “L’aspetto più importante – ha aggiunto Imprudente – è quello di considerare l’Abruzzo un vero e proprio brand. Sono già iniziati i webinar per l’utilizzo della piattaforma digitale e per lo sportello Simest, per dare la possibilità a molte aziende di accedere ai fondi per l’internazionalizzazione, con il supporto di esperti di settore”.

"L’iniziativa - hanno spiegato i rappresentanti Arap - ha l’ambizione di essere un vero e proprio percorso che vuole dare strumenti innovativi di intelligenza digitale, accesso ai fondi, relazioni internazionali e logistica attrezzata alle aziende, nell’ambito dell’internazionalizzazione. L’obiettivo è quello di portare le aziende a sedersi su tavoli e contesti internazionali".