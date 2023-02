“Abruzzo, che bella sorpresa”: alla Bit di Milano il nuovo piano di promozione turistica

La Regione Abruzzo alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano presenta il piano turistico 2023.



Un'offerta che vede il coinvolgimento del territorio come chiave per la promozione della destinazione turistica. Alla presentazione c'erano l'assessore regionale al Turismo Daniele D'Amario, la presidente della camera di commercio Gran Sasso d'Italia Antonella Ballone e il presidente della camera di commercio Chieti – Pescara Gennaro Strever.

Iniziate oggi, domenica 12 febbraio, le tre giornate della Bit saranno l’occasione per mostrare al pubblico e agli operatori la grande ricchezza regionale in termini di offerta turistica e molti approfondimenti tematici, in collaborazione con gli attori del territorio, si susseguiranno presso lo stand deciato all'Abruzzo.

"La Regione Abruzzo presenta un territorio unico sia dal punto di vista paesaggistico che culturale - ha detto D'Amario a MIlano - confermandosi una destinazione fruibile tutto l’anno grazie ai prodotti turistici offerti che spaziano dal mare alla montagna, dall’enogastronomia all’arte, dalla cultura al turismo esperienziale. I nostri sforzi promozionali per l’anno in corso si concentreranno sull’incremento dell’incoming dall’Italia e dai mercati europei prioritari, a questo proposito procedono gli accordi per favorire le connessioni e attrarre nuovi visitatori".



L'assessore ha evidenziato l’importanza di fare sinergia con i partner locali sottolineando la collaborazione tra la Regione Abruzzo e le due camere di commercio per la realizzazione di iniziative di promozione dell’offerta a sostegno degli operatori e di tutta la filiera al fine di aumentare i flussi turistici.



"Lavoriamo a supporto degli operatori per sostenerli ad essere presenti sui mercati nazionali ed internazionali con la consapevolezza che bisogna agire come sistema Abruzzo uniti per poter captare i flussi turistici" ha dichiarato Antonella Ballone.



"Un calendario significativo di incontri per mostrare la nostra vera natura. Dal blu dell’Adriatico, frastagliato di Trabocchi, al bianco della Maiella, passando attraverso le vie della transumanza. Destinazioni unite dal filo della sostenibilità - ha spiegato Gennaro Strever - che è il tema al centro di questa edizione della BIT. Il nostro obiettivo, come sistema camerale e regionale insieme, è quello di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture e delle tradizioni locali, nel rispetto dell'ambiente e dei sistemi di vita dei paesi, dei territori e delle popolazioni ospitanti, offrendo al turista un’esperienza completa di gusto, cultura e vita all’aria aperta".

Le attività del piano di promozione 2023 ruoteranno intorno alla nuova campagna, il cui concept nasce dallo stupore che il visitatore ritrova esplorando la Regione Abruzzo: un territorio che va oltre le aspettative. Su questo è stato sviluppato il nuovo brand e il nuovo logo che incarna il punto esclamativo con gli elementi di caratterizzazione del mare e della montagna oltre alla zampa dell’orso, icona della Regione. Dal nuovo brand prende ispirazione la nuova campagna "Abruzzo, che bella sorpresa. Abruzzo c’è molto più di quello che immagini” per promuovere la stagione estiva ed invernale che sarà rivolta a diversi target per fasce d’età e interessi. Anche il materiale below the line a partire dalla guida, con richiamo costante tramite QRcode al sito www.abruzzoturismo.it, è stato ripensato per favorire la conoscenza verso il pubblico di una regione ricca in termini paesaggistici, di chiavi tematiche ed esperienze.