Il pecorino abruzzese protagonista della Giornata di studio regionale dell’Accademia italiana della cucina

Il pecorino abruzzese protagonista della Giornata di studio regionale promossa dal coordinamento territoriale d’Abruzzo dell’Accademia italiana della cucina: l’appuntamento è per venerdì 16 febbraio con eventi in tutta la regione dedicati al formaggio che regna nel nostro territorio. Da qualche anno a questa parte, infatti, tutte le nove delegazioni abruzzesi dell’Aic, istituzione culturale della Repubblica italiana, si mobilitano per dedicare una intera giornata ad uno dei prodotti di eccellenza della nostra Regione.

Nel 2024 la scelta del coordinamento territoriale, guidato da Nicola D’Auria, è caduta su un prodotto identitario per l’Abruzzo, che racconta la sua storia e le sue tradizioni agro-pastorali secolari: il formaggio pecorino, uno scrigno di bontà stagionato con tonalità piccanti ma sempre equilibrate. Accanto al pecorino, tutti gli eventi organizzati dalle nove delegazioni abruzzesi dell’Aic, che si terranno venerdì 16, potranno analizzare anche l’incidenza di altri formaggi nella tradizione culinaria territoriale.

La delegazione di Chieti, diretta da Nicola D’Auria, si ritroverà a Rapino, presso il ristorante “Il Tiglio”, per ascoltare la relazione accademica di Pietro Paolo Martinelli, presidente regionale di Coldiretti e produttore dello storico pecorino di Farindola; per la delegazione del Vasto, invece, il delegato Filippo Pietrocola, ha convocato accademici e ospiti al ristorante “Le Ciel” dove, prima della conviviale, sarà presentata la relazione di Leonardo Angelucci, dottore in zootecnia e tecnica delle produzioni animali presso l’università di Bologna, esperto di tecnica casearia e titolare dell'Azienda agricola zootecnica "Casetta Bianca" di Lettopalena.

“La realizzazione di una Conviviale Regionale con l’identico protagonista - spiega il coordinatore territoriale Abruzzo dell’Aic, Nicola D’Auria - è voluta dal coordinamento territoriale con la precisa intenzione di mettere al centro della riflessione accademica i prodotti che rappresentano l’identità stessa dell’Abruzzo a tavola e in questa prospettiva il tema del 2024 dedicato al pecorino e agli altri formaggi del territorio esaminerà i profondi legami culturali e identitariche i prodotti caseari hanno sviluppato nei secoli in ogni zona della nostra regione, così ricca di sapori e profumi che rimandano all’attività pastorale”.