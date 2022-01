Volpe seviziata e appesa a un albero in Abruzzo, la denuncia della Lndc: "Chi sa, parli"

Shock in Abruzzo dove una volpe è stata seviziata e uccisa. Lo denuncia la Lncd tramite la presidente Piera Rosati, che lancia un appello ai cittadini chiedendo collaborazione per risalire agli artefici dell'efferato gesto.

È accaduto a Villavallelonga, in provincia dell'Aquila, dove una donna del posto, che era uscita con il proprio cane per una passeggiata, si è imbattuta in una scena raccapricciante: appesa ad un albero, appena fuori dal paese, c’era una volpe ormai morta che qualcuno aveva prima torturato e poi lasciata lì in bella mostra. La donna ha prontamente fotografato la macabra scena e segnalato la cosa sui social network, facendo sollevare l’indignazione di tutti gli utenti e soprattutto facendo partire le indagini delle autorità. Del gravissimo episodio si stanno occupando i carabinieri forestali sia le guardie del Parco nazionale d'Abruzzo.

Ora la volpe verrà sottoposta a esame autoptico per capire le cause del decesso. Nel frattempo, verranno effettuate indagini per verificare se c’è qualcosa che possa aiutare a risalire agli autori

Lndc ha sporto denuncia contro ignoti e chiede la collaborazione dei cittadini per identificare i responsabili di questo scempio.

"Ci ha commesso questa atrocità è un vigliacco e un soggetto pericoloso per tutti, chi sa qualcosa parli" invita Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection. “Chiunque abbia compiuto questo gesto di violenza è una persona vigliacca e crudele, che rappresenta un pericolo per tutta la comunità. Il paese è in subbuglio per quello che è successo e tutti sono sconvolti dalla brutalità di questa uccisione. Auspichiamo che le indagini compiute possano dare un volto e un nome al mostro che ha tolto la vita a un animale indifeso, con tanto di messa in scena per ‘vantarsi’ del proprio comportamento".