Vodafone down: telefoni irraggiungibili e Dad saltata

Ieri era toccato a Iliad, oggi è il turno di Vodafone. L'operatore telefonico è down in diverse parti d'Italia e in tutto l'Abruzzo così come il virtuale ho. Mobile.

Sono migliaia le segnalazioni da nord a sud. Gran parte degli utenti è completamente offline, sia per quanto riguarda le chiamate, sia per ciò che concerne la rete internet. Una parte di questi invece presenta difficoltà solamente nella connessione al web.

Problemi anche per gli studenti in Dad.

A partire dalle ore 11,30 circa la società di telefonia ha fatto sapere che “il disservizio temporaneo sulla rete Vodafone in alcune zone di Abruzzo, Marche e Molise e’ stato rapidamente risolto. Ci scusiamo con i clienti per il disagio”.