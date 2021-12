Addio a Vito Domenici, ex vice presidente della giunta regionale

Politica abruzzese in lutto per la scomparsa di Vito Domenici, ex vicepresidente della giunta regionale e assessore alla Sanità e alle attività produttive della giunta Pace.

Domenici si è spento dopo una malattia, aveva 70 anni.

Appena tre giorni fa era morto un altro esponente stroico della politica regionale: l'ex governatore Antonio Falconio.

“Un’altra triste notizia dopo la scomparsa del presidente emerito Falconio. Domenici - ricorda il presidente della Regione, Marco Marsilio - è stato una figura storica della politica regionale, tra i fondatori di Forza Italia all’Aquila e in Abruzzo. Ai familiari va il cordoglio mio personale e dell’intera giunta regionale”.