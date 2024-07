Il generale Marco Minicucci in visita alla Legione carabinieri Abruzzo e Molise

Il generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, nominato lo scorso 2 luglio nuovo comandante interregionale carabinieri “Ogaden” di Napoli(con competenza su Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise), nella mattinata odierna ha fatto visita al Comando Legione “Abruzzo e Molise” a Chieti.

Ad accoglierlo nella caserma “Pasquale Infelisi” è stato il comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, generale di brigata Antonino Noesi. Erano presenti all’incontro una rappresentanza dei militari della sede, una componente dei presidi periferici, rappresentati dalla linea dei carabinieri forestali e dai reparti speciali e territoriali dell’Arma, nonché una rappresentanza dell’Associazione nazionale carabinieri e dell’Associazione nazionale forestali in congedo.

Originario di Terni, il generale Micucci tra i vari incarichi ricoperti durante la sua carriera ha comandato il Nucleo operativo del comando provinciale di Palermo, il reparto territoriale di frascati (Roma), il comando provinciale di Napoli, la legione carabinieri Lazio, è stato capo ufficio operazioni, capo del IV e del VI reparto del comando generale dell’arma nonché sottocapo di stato maggiore del comando generale dell’arma dei carabinieri alle cui dipendenze vi sono il centro nazionale amministrativo di Chieti e il centro nazionale di selezione e reclutamento.

Il generale ha rivolto particolare apprezzamento ai reparti dell’Arma sul territorio per i risultati conseguiti auspicando che, "con grande abnegazione e professionalità, costituiscano stimolo per altri e più significativi traguardi". In città oggi ha incontrato anche l’arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte e, successivamente, il prefetto di Chieti Mario Della Cioppa.