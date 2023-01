Dà in escandescenza al Villaggio Mediterraneo: intervengono forze dell'ordine e ambulanza

Momenti concitati nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25, in via Papa Giovanni Paolo II, zona Villaggio Mediterraneo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Chieti che hanno fermato un giovane trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga, nei pressi di un locale.

Per gestire la situazione è giunta in aiuto anche una volante della polizia.

A quanto si apprende il ragazzo era in stato di alterazione e avrebbe opposto resistenza ai carabinieri che hanno agito utilizzando il taser. Nei suoi confronti è scattato l'arresto.

Sirene accese e grida nella zona degli alloggi universitari. “Poco prima delle 18 ci siamo accorti che c'era un ragazzo a terra che gridava. Era stato immobilizzato" raccontano alcuni dei ragazzi presenti. Sul posto anche un’ambulanza.