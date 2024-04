Villa comunale chiusa a Lanciano dopo una lite tra proprietari di cani

È rimasta chiusa da domenica sera la villa comunale di Lanciano, a seguito di un alterco tra proprietari di cani che ha causato anche qualche danno alla struttura. A farne le spese è stato, in particolare, il cancelletto d'ingresso all'area di sgambamento per cani che si trova all'interno dello spazio pubblico.

Il danneggiamento sarebbe seguito alla lite scoppiata tra un uomo e una donna che avevano portato alla villa i propri amici a quattro zampe. L'uomo si sarebbe rivolto alle forze dell'ordine poiché, a suo dire, la donna, che si trovava già all'interno dell'area di sgambamento dei cani, non gli avrebbe permesso di accedere.

La discussione si sarebbe animata a tal punto che, in un moto di stizza, la donna avrebbe danneggiato il cancelletto d'ingresso. Sul posto è intervenuta la volante della polizia. Gli agenti, verificato che il cancelletto non era più stabile, lo avrebbero rimosso e chiuso l'ingresso con il nastro bianco e rosso. Sull'accaduto sarebbero in corso verifiche anche con l'ausilio delle telecamere presenti all'interno e all'esterno della villa che nella tarda mattinata di oggi, 9 aprile, ha riaperto.