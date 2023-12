Era in vacanza sulla neve in Abruzzo: arrestato un uomo evaso dai domiciliari

Aveva pensato di trascorrere le vacanze sulla neve e non appena si è registrato in albergo i militari lo hanno scoperto. Un quarantenne di Roma, è stato arrestato mentre era in vacanza a Roccaraso.

A fermarlo sono stati i carabinieri che hanno fatto irruzione in hotel. L'uomo stava scontando la pena definitiva per furto aggravato e per una rapina ad un portavalori ma da quattro mesi si erano perse le sue tracce dopo l’evasione dalla detenzione domiciliare.

È stato portato nella notte nel carcere di massima sicurezza di Sulmona. Qui passerà il Natale in attesa del trasferimento in altro penitenziario. L’uomo era stato arrestato per cumulo di pene e doveva rimanere in detenzione domiciliare fino al luglio 2025.