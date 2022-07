Uomo pestato da altri due a colpi di casco in centro a Lanciano

Aggressione in pieno centro a Lanciano in corso Trento e Trieste nella serata di oggi, sabato 23 luglio.

In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto, un uomo sarebbe stato aggredito da altri due.

I due, che sarebbero padre e figlio di 40 e 17 anni, l'avrebbero pestato a colpi di casco da moto per futili motivi.

Per la vittima dell'aggressione si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno accompagnato in ospedale con un'autoambulanza. Del caso si occupa la polizia che è intervenuta sul posto e sono in corso accertamenti. Ma da quello che trapela i due aggressori sarebbero stati arrestati in flagranza di reato.