Uomo morto dopo essere stato fermato con il taser e sedato: il 16 agosto sarà affidata l'autopsia

Sarà effettuata lunedì 16 agosto l'autopsia sul corpo del 35enne morto domenica pomeriggio a Sambuceto mentre veniva trasportato in ambulanza all'ospedale.

Il sostituto procuratore del tribunale di Chieti, Marika Ponziani come riportato dall'agenzia Lapresse ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento a carico di ignoti, per omicidio colposo.

Il pubblico ministero cercherà di fare luce sulle cause della morte del 35enne, con problemi psichiatrici. Dall'esame autoptico si cercherà di capire se il 35enne ieri avesse assunto particolari sostanze prima di cadere nel grave stato di agitazione che lo ha portato a denudarsi in pieno centro, su corso Vittorio Emanuele II a Sambuceto e poi ad accanirsi, con calci e pugni, contro il suo veicolo. Il ragazzo si è diretto, successivamente, sul tracciato ferroviario e lì è stato raggiunto dai carabinieri che, per contenerlo, hanno usato la pistola elettrica, a quanto pare sparando 2 volte.

Una volta fermato, il personale sanitario dell'ambulanza del 118, intervenuto sul posto, ha somministrato al 35enne un calmante. Il ragazzo, dopo poco, ha perso i sensi e durante il trasporto in ambulanza è morto.

"Da quanto è stato possibile apprendere - ha dichiarato a Lapresse Alessandro Marconi, segretario generale per l'Abruzzo di Unarma, associazione sindacale carabinieri - il decesso non sembrerebbe possa essere attribuito all'utilizzo del taser. C'è fiducia che l'autopsia possa fornire alla magistratura inquirente tutti i chiarimenti necessari. Al giovane è stato somministrato un calmante dal personale medico del 118 dopo un difficile intervento dei carabinieri di Chieti che lo hanno colpito 2 volte con la pistola elettronica, il ragazzo girava nudo in paese, in preda ad un forte stato di agitazione".