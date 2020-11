Ubriaco, barcolla nei pressi dei binari e costringe a interrompere il servizio: denunciato

Un uomo di 61 anni è stato denunciato dalla polizia ferroviaria per interruzione di pubblico servizio. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, è stato fermato mentre camminava sulla sede ferroviaria nei pressi della stazione di Francavilla a Mare.

Per evitare che fosse investito dai convogli in transito, i poliziotti hanno dovuto richiedere l’interruzione della linea ferroviaria Adriatica. Il 61enne è stato anche sanzionato ai sensi del 'Regolamento di Polizia Ferroviaria' per ubriachezza molesta.