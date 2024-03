Truffe agli anziani in trasferta, divieto di dimora in Abruzzo e Molise per due uomini napoletani

Sono accusati di aver messo a segno truffe ai danni di anziani in Abruzzo e in Molise. Per questo, per due persone residenti a Napoli, è scattato il divieto di dimora nelle due regioni, su ordinanza emessa dal gip del tribunale di Vasto, a seguito di un'indagine coordinata dalla procura vastese e condotta dai carabinieri della stazione di Cupello, con i colleghi della stazione di Napoli Stella.

In particolare le indagini, partite dall’analisi delle immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza privati e comunali, hanno consentito di individuare in un primo momento l’autovettura utilizzata dagli indagati, risultata noleggiata a Napoli.

Successivamente, accertata l’identità del conducente del mezzo in locazione, i militari hanno analizzato la cerchia delle sue frequentazioni. Così, hanno individuato quello che ritengono essere il complice delle truffe agli anziani: l'uomo, tra l'altro, era stato riconosciuto da una delle vittime in una fotografia.

Dunque, ritenendo che sussistano gravi indizi di colpevolezza, il Gip ha accolto la richiesta di applicazione della misura cautelare da parte della locale procura.