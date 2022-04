Trovato senza vita il corpo di Danilo Lesti, l'alpino disperso sul monte Piselli

È stato appena ritrovato senza vita il corpo di Danilo Lesti, l'alpino disperso da venerdì sul monte Piselli, nel Teramano.

A dare la notizia è il soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo, che ha rinveuto il corpo del tenente degli Alpini su un terreno impervio e scosceso, sotto una parete di circa 500 metri.

Danilo Lesti, 34 anni di Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, in servizio presso il Sesto Reggimento Alpini di Vipiteno, in provincia di Bolzano era in vacanza in Abruzzo: venerdì, approfittando della bella giornata, aveva deciso di andare sul monte Piselli per un’arrampicata. Secondo i racconti di alcuni amici l'escursionista stava cercando di costruire una nuova via ferrata. Ma qualcosa è andato storto e, per cause da accertare, l’uomo, esperto di arrampicate, è scivolato giù lungo l’impervia parete e il suo corpo si è fermato nel tratto di terreno sotto il montei.

Alle di ricerche hanno operato, oltre alle squadre del soccorso alpino e speleologico abruzzesi e marchigiane, la guardia di finanza, il nono Reggimento alpini dell’Aquila, i vigili del fuoco di Teramo e il centro mobile di coordinamento Cnsas dall9Umbria.

Tanto l’impegno dei soccorritori che si stringono con cordoglio al dolore dei familiari del giovane alpino.