Trovato morto in una scarpata l'anziano scomparso da Casoli

Drammatico epilogo a Casoli dove è stato trovato morto Andrea Talone, il 75enne scomparso da casa. Il corpo esanime è stato rinvenuto, nel pomeriggio, in una scarpata.

Da ieri sera non si avevano più notizie del pensionato, che era stato visto per l'ultima volta in centro intorno alle 19. Dopo l’allarme lanciato dai familiari le ricerche sono andate avanti per tutta la notte con l’ausilio di vigili del fuoco, carabinieri della compagnia di Lanciano e volontari della Protezione civile.

A dare la triste notizia, poco fa, l'associazione Penelope Abruzzo che aveva lanciato l'appello per le ricerche. L'associazione si unisce al dolore della famiglia.

Sono in corso sono accertamenti per capire le cause del decesso.

Un'altra tragedia colpisce Casoli in 24 ore, dopo l'incidente di ieri costato la vita a un infermiere di 27 anni in servizio al Pta.