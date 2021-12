Tre auto a fuoco nella notte: non si esclude che il rogo sia di origine dolosa

Tre auto sono andate a fuoco la scorsa notte a Canosa Sannita e non si esclude che il rogo sia di origine dolosa. I mezzi, di proprietà di un'unica famiglia, sono state completamente distrutte dalle fiamme. Il fatto si è verificato intorno alle 2.40 nel centro abitato: le auto, un’Alfa Gtv, una Bmw X3 e una Land Rover Free Lander erano posteggiate in strada, in via degli Eroi di fronte all’abitazione del proprietario che opera nel campo dell’agricoltura.

È stata una persona a notare le fiamme e a dare l’allarme: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ortona e i Carabinieri della stazione di Tollo che dopo aver spento l'incendio hanno avviato indagini.

Le tre auto sono andate distrutte, i danni si aggirano sui 40mila euro.