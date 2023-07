Traffico di droga: pusher pugliesi infiltrati nelle piazze di spaccio del Vastese

Pusher pugliesi infiltrati nelle piazza di spaccio del Vastese. È quanto emergerebbe dall'indagine antidroga “Radar” dei carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Foggia.

Come riporta FoggiaToday, dalle prime ore dell'alba i militari stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale del capoluogo dauno, su richiesta della procura, che ha coordinato le indagini, a carico di sette persone alle quali vengono contestati i reati, in questa prima fase preliminare-cautelare, di concorso in spaccio continuato di sostanze stupefacenti.

L'indagine, iniziata nell'estate 2021 dal sequestro di un chilogrammo di cocaina eseguito dai militari della compagnia di San Giovanni Rotondo, avrebbe portato a galla un importante traffico di cocaina, e non solo, avviato principalmente sull’asse territoriale San Severo–San Giovanni Rotondo, che ha visto coinvolte diverse persone.

Durante l’indagine sono stati effettuati cinque arresti in flagranza di reato con il recupero complessivo di oltre un chilogrammo tra cocaina e hashish, nonché il sequestro di circa 50.000 euro in contanti ritenuti, secondo le contestazioni preliminari, profitto di parte del traffico di droga accertato dai militari dell’Arma.

Gli inquirenti hanno effettuato attività di intercettazione, grazie alle quali sarebbero stati rilevati numerosi episodi di spaccio “al dettaglio” di stupefacenti, nonché fenomeni di “infiltrazione” di cittadini sanseveresi nei comuni limitrofi al confine regionale, quali Vasto e San Salvo in Abruzzo e Termoli e Campomarino in Molise, dove, sempre secondo le contestazioni preliminari degli inquirenti, alcuni degli indagati sarebbero riusciti a conquistare una parte del mercato degli stupefacenti locale.