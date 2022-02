Scossa di terremoto in Abruzzo: l'epicentro a Cocullo

Una scossa di magnitudo 3.2 si è propagata da Cocullo, in provincia de L'Aquila, alle ore 9,46 a una profondità di 23.8 chilometri.

Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Gli studenti di ogni ordine e grado si sono riversati in strada al termine delle operazioni di evacuazione. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire al meglio la situazione che è sotto controllo. La Protezione Civile è stata allertata per una ricognizione.