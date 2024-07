Si getta dal quinto piano: tragedia nel pomeriggio in viale Abruzzo

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, martedì 2 luglio, in viale Abruzzo a Chieti Scalo. L’allarme è scattato intorno alle 16,30 quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un tentato suicidio. Quando sono giunti sul posto purtroppo c’era un uomo di circa 40 anni a terra, ma ancora in vita: poco prima si era lanciato dal quinto piano di una palazzina all’interno dello stabile dove ha sede la banca Unicredit. In casa in quel momento non c’era nessuno. L’uomo è stato soccorso e caricato tempestivamente in ambulanza dai sanitari del 118 in condizioni disperate.

Una scena drammatica che ha colpito richiamando l'attenzione dei tanti in quel momento transitavano lungo la via, piuttosto trafficata nel pomeriggio e in cui hanno sede numerose attività commerciali.

Sul posto anche la polizia.

(notizia in aggiornamento)

