I carabinieri del Nas ispezionano 104 studi medici e riscontrano irregolarità in 49

I carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione e salute) di Pescara hanno eseguito ispezioni in 104 studi di medicina generale in Abruzzo.

Oggetto dei controlli sono stati gli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta.

E in 49 casi sono state riscontrate non conformità.

Infatti in quasi uno su due sono state riscontrate non conformità, tra cui carenze igienico-strutturali degli ambienti destinati alle visite, come la presenza di attrezzature non idonee all’uso medico, impiego di locali diversi da quelli dichiarati o privi di sufficiente areazione. Le irregolarità sono state oggetto di segnalazione alle autorità sanitarie locali per il ripristino delle condizioni di regolarità. In duce casi ci sono state invece due denunce penali. Il risultato dei controlli rivela una serie di irregolarità superiore alla media delle altre regioni italiane.

I controlli dei Nas, eseguiti insieme al ministero della Salute, sono stati effettuati su tutto il territorio nazionale allo scopo di accertare la presenza del medico nello studio nei giorni e negli orari comunicati all’Asl e svolgere una verifica generale sulla corretta conduzione dell’ambulatorio. Sono stati ispezionati complessivamente 1.838 studi di medici di medicina generale e pediatri convenzionati.