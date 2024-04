Esplosione di Suviana: tra i dispersi anche Vincenzo Garzillo, consulente di una società di Ortona

Tra i dispersi dell’esplosione avvenuta ieri nella centrale idroelettrica di Suviana, in provincia di Bologna, c’è anche Vincenzo Garzillo, napoletano di 68 anni, consulente di una ditta di Ortona che si occupa di metanodotti, impianti di perforazione e produzione di olio e gas, e di tecnologie innovative.

In pensione da circa un anno, a quanto si è appreso Garzilli era stato mandato a Suviana in qualità di esperto per supervisionare alle operazioni di riattivazione dei macchinari delle centrali. Sarebbero quattro i dispersi nel grave incendio scoppiato all'interno della centrale idroelettrica sulla sponda sud del bacino artificiale di Suviana a Camugnano, nell'Appennino bolognese. Nell'incidente, riporta BolognaToday, sono morti tre operai: Mario Pisani, 73 anni, residente a San Marzano di Giuseppe (Taranto), Vincenzo Franchina di 35 anni, residente a Sinagra (Messina), che lascia la moglie e un figlio appena nato, e Petronel Pavel Tanase, 45 anni, romeno residente a Settimo Torinese; cinque quelli rimasti feriti e trasportati in ospedale.

L'inferno sarebbe partito dall'esplosione della turbina al piano interrato -8 dell'impianto dell'Enel Green Power, dove erano in corso dei lavori di manutenzione. L'esplosione ha causato un crollo e l'inondazione dei locali al piano inferiore. La zona dove è avvenuto l'incidente si trova trenta metri sotto il livello dell'acqua.

Le ricerche vanno avanti senza sosta da ieri: oltre a Garzilli, si cercano Paolo Casiraghi, 59 anni, di Milano; Alessandro D'Andrea, 37 anni, di Pontedera; e Adriano Scandellari, 57 anni, nato a Padova e residente a Mestre.

"Vincenzo Garzillo stava supervisionando le operazioni di riattivazione dei macchinari. Un profilo molto esperto che, dopo aver lavorato alla centrale idroelettrica di Presenzano ed essere andato in pensione appena un anno fa, era diventato consulente di una società di ingegneria, la Lab Engineering di Ortona. A non essere sicuro, a quanto si è appreso, era l’ambiente in cui è avvenuta l’esplosione" scrivono in una nota congiunta i segretari generali di Cgil e Filctem Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci e Lella Messina annunciando, insieme alla Uil, una manifestazione in piazza a Napoli e in tutti i capoluoghi di provincia, con presidi e manifestazioni territoriali per domani. “Ci stringiamo alla famiglia di Garzillo – proseguono Ricci e Messina – che stanno vivendo ore di angoscia e di apprensione per le sorti del loro caro. Per lui e per le vittime di Suviana osserveremo un minuto di silenzio nel corso del presidio a piazza Plebiscito a Napoli, in programma dalle 11 alle 13”.