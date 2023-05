Quindici stecche di sigarette di contrabbando nella valigia, scatta il sequestro nell'aeroporto d'Abruzzo

Sequestrate quindici stecche di sigarette di contrabbando nell'aeroporto d'Abruzzo.

A eseguire il sequestro sono stati i funzionari dell’ufficio delle Dogane, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, nel corso dei controlli ai viaggiatori in transito.

L'operazione di sequestro è stata effettuata in collaborazione con i militari del gruppo di Pescara della guardia di finanza.

In particolare il sequestro ha riguardato 149 pacchetti di sigarette di contrabbando, pari a 15 stecche, di marca “Winston blu”. Il bagaglio, appartenente a un passeggero proveniente con un volo dall’Albania, sarebbe risultato positivo sia al controllo radiogeno che a quello fisico, evidenziando la presenza di sigarette di contrabbando. Al passeggero è stata irrogata una sanzione di quasi 15mila euro.

Sempre nell’ambito dei controlli ai viaggiatori, gli stessi funzionari, con il supporto dell’unità cinofila delle Fiamme Gialle, hanno effettuato un sequestro di 3,3 grammi di hashish, nascosta fra gli effetti personali di un altro passeggero fermato.

«Quanto sopra dimostra la continuità dell’efficace azione di controllo posta in essere dagli uffici doganali a salvaguardia degli interessi nazionali», si legge in una nota dell'Agenzia delle Dogane.